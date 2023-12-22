Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmaların olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olması önemlidir.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım İstanbul- Ankara istikametindeki servis yolundan sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Aydın- İzmir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşım 2'şer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerindeki Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tünellerinin tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bayburt- Erzurum yolunun 2. kilometresindeki (Maden-Erzurum kesimi) heyelan sebebiyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Devrek-Zonguldak ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar-Konya yolunun 17-18. kilometrelerinde Ilgın Otogar Kavşağı'ndaki üst geçit genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Sivas-Ulaş yolunun 3-5. kilometrelerindeki duvar çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Ağrı-Tutak yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.