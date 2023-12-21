Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yolun belli kesimlerinde üstyapı yenileme, köprü yapımı ve diğer çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Tarsus-Adana Otoyolu bağlantısının 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapımı dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Havza-Merzifon yolunun 22-25. kilometrelerinde yapım, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.