Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir. Birçok otoyol ve yol kesiminde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma 2 şeritten izin veriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolundaki otoyol kesişim köprüsü yapım çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırklareli-Saray yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ile 25-30. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Zonguldak-Bartın İl Sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde otokorkuluk yapım çalışması nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.