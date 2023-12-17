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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Birçok yol kesiminde çalışmalar sebebiyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda eski gişe adaları ve kanopilerin yıkılması çalışmaları nedeniyle Kurtköy gişelerinden otoyola giriş kapatıldı. Trafik, Orhanlı gişelerine yönlendirilirken ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1. kilometresinde bulunan Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometreleri (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Serik- Manavgat yolunun 28. kilometresindeki Manavgat otogar köprülü kavşağında köprü genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Serik-Manavgat istikameti trafiğe kapatıldı. Bu yüzden ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün kavşak, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Kahramankazan Manavgat Haberler

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