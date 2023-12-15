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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekmektedir. Birçok otoyol ve yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda eski gişeler ve kanopilerin yıkılması çalışmaları nedeniyle Kurtköy gişelerinden otoyola giriş kapatıldı. Bu bölgede sürücüler Orhanlı gişelerine yönlendirilerek, ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşaklarındaki Belkahve Tüneli'nde 22.00-06.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple çalışma programına göre otoyolun önce İzmir, sonra İstanbul yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 6-7. kilometrelerinde Türkiye Elektrik İletişim AŞ tarafından enerji nakil hattı havai hat geçiş çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol saat 17.00'ye kadar kısa süreli aralıklarla ve kontrollü trafiğe kapatılacak.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde otokorkuluk yapım çalışması sebebiyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Havza-Merzifon yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa-Hilvan yolunun 4-6. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle kavşak ve bağlantı yollarında sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Bergama-Soma yolunun 3-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım şehir geçişinden sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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