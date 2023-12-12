Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşaklarındaki Belkahve Tüneli'nde 22.00-06.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Bu sebeple çalışma programına göre ulaşıma önce İzmir, sonra İstanbul yönünde tek şeritten izin verilecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ile 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Alanya istikametinde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.