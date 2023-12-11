Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşaklarındaki Belkahve Tüneli'nde 22.00-06.00 saatlerinde günübirlik bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle çalışma programına göre önce İzmir, sonra İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolunda otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kandıra-Kocaeli yolunun 42-47. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Serik- Manavgat yolunun 24-25. kilometrelerindeki Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nda köprü genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Serik-Manavgat istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.