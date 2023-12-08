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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

8 Aralık 2023 08:24 Son Güncelleme: 08:26 Abone Ol

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.