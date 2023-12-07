Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Anadolu Otoyolu, TEM Otoyolu, Eskişehir-Kütahya yolunun bazı kesimlerinde trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanacak. Ayrıca, Trabzon-Maçka yolunda ışıklı uyarı sistemleri montaj çalışması, Osmancık-Merzifon-Havza yolunda heyelan ıslah çalışmaları ve TAG Otoyolu'nda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri kesimi 1-2. kilometrelerinde Hamamçayı Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle güney taşıma yolundaki (İstanbul-Ankara istikameti) trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ve şev koruma çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2-10. ve 15. kilometrelerinde (Deliklitaş, Akoluk ve Esiroğlu mevkileri) yapılan ışıklı uyarı sistemleri montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 60-61. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikametinde şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 10-12. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle geliş-gidiş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyol kavşak köprüsünün kollarından kontrollü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32, Ağrı-Tutak yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.