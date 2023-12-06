Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yolun trafiğe kapatıldığı veya kontrollü olarak kullanıldığı belirtildi.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Kocabaş Kavşağı katılım kolu 0-2. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli istikametindeki giriş kolu trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım katılım kolundan iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım 09.00-17.00 saatlerinde kontrollü devam edecek.

Samsun-Ordu yolunun 0-1, Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ile 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresindeki (Yalıncak-PTT mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.