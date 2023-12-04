Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve devlet yolunda üstyapı onarımı, yol yapımı ve heyelan gibi çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğünde onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.
TEM Otoyolu Kandıra-Doğu İzmit kavşaklarında Alikahya mevkisinde altgeçit yapılacak. Güney taşıma yolundaki trafik (İstanbul-Ankara istikameti) servis yoluna aktarılacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacak.
Muğla -Denizli Devlet yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan nedeniyle Muğla'ya ulaşım, gidiş yönünden tek şeritten sağlanıyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Kırıkkale - Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde üstyapı (BSK) çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde bölünmüş yolda orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak devem ediyor.
Trabzon Maçka yolunun 2-10. ve 15. kilometrelerinde (Deliklitaş, Akoluk ve Esiroğlu mevkileri) yapılan ışıklı uyarı sistemleri montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.