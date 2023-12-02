Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşakları 4-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle saat 18.00'e kadar otoyolun İstanbul yönünde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanacak.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki (Tüneller mevkisi) onarım çalışması sebebiyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde Kaklık Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma yan yoldan kontrollü izin veriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam ediyor.

İstanbul-İzmit yolunun 24-25. kilometrelerinde heyelan ıslah, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım, Antalya-Serik yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde otokorkuluk yapım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde 31 Aralık'a kadar 07.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.