Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmış veya yönlendirilmiştir.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolundaki (İstanbul- Ankara istikameti) trafik akışı servis yoluna yönlendirilecek.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-54. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük- İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Denizli yolunun 2-4. kilometrelerindeki taş duvar yapımı dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 17-18. kilometrelerinde (Ilgın şehir geçişi) üst geçit genleşme derzi onarım işi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti ulaşıma kapatıldı. Söz konusu mevkide sürücüler yan yola yönlendiriliyor.
Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve çevresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerindeki Kırkgeçit-2 viyadüğünde (Tüneller mevkisi) onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.