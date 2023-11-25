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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde üstyapı onarım çalışmaları ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.