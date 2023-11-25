Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde üstyapı onarım çalışmaları ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşaklarında İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma yapılacak.
TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları kesimi 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 47-49. kilometrelerinde Menemen Belediye Başkanlığı tarafından farklı seviyeli kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-14.00 saatlerinde Sakarya-Hendek istikameti tek şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım servis yolundan tek şerit olarak sürdürülecek.
Karakeçili-Kulu yolunun 37-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Karakeçili-Kulu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kulu-Karakeçili istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.
Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ile 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Serik-Manavgat yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Domaniç-Tavşanlı yolunun 26. kilometresinde Ayvazlar (Kınık) Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan yapılıyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 63-65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten gidiş geliş olarak sürdürülüyor.
Tirebolu-Görele yolunun 1. kilometresinde (Karademir Köyü mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.