Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde daraltma, yönlendirme ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşakları 4-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde sağ ve orta şeritler saat 18.00'e kadar trafiğe kapatılarak, sürücüler sol şeride yönlendirilecek.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki (Tüneller mevkisi) onarım çalışması sebebiyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bordür ve hendek betonu çalışmaları dolayısıyla sağ şeritte daraltma yapılıyor.
Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde Kaklık Alt Geçidi'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan kontrollü devam ediyor.
Tavşanlı-Domaniç-İnegöl yolunun 26. kilometresinde Ayvazlar (Kınık) Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk montaj çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Tokat-Sivas yolunun 42-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 11-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.