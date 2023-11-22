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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

22 Kasım 2023 08:10 , Son Güncelleme: 08:12 Güncel Haberler Abone Ol

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde daraltma, yönlendirme ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.