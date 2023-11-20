Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nda viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları yapılırken, Samsun-Ordu yolunun Yeşilkent Kavşağı ulaşıma kapatıldı. Gerede-Ankara yolunda ise trafiğe kapatılan bölgede ulaşım Ankara-Gerede istikametinden sağlanıyor. Ayrıca, Antalya-Serik yolunda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrım kolu, yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Bu nedenle Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Gerede- Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları dolayısıyla Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya-Serik yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 47-48. kilometrelerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun Taşucu çıkışı Limankale Tüneli mevkisinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Tirebolu-Görele yolunun 1. kilometresindeki (Karademir Köyü mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.