Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde üstyapı onarımı, bakım ve yapım çalışmaları devam etmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımına gidilerek, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-İzmir devlet yolunun 47-49. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 15 Mart 2024'e kadar devam edecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28, Çanakkale-Çan yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya-Antalya yolundaki Demirkapı Tünelleri'nin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.