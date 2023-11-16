Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yol kesiminde üstyapı yenileme, köprü genleşme derzi bakımı ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara- Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 47-48. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 3-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler şehir geçişine yönlendiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gelibolu-Eceabat yolunun 47-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Viranşehir-Kızıltepe yolunun 48-49. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl- Karlıova yolunun 25-28, Tokat-Niksar yolunun 30-32, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu kesimlerde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresindeki Eski Maçka Tüneli'nde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.