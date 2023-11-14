Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu, TAG Otoyolu, Konya-Antalya yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle bazı şeritler kapatıldı. Diğer yollarda da ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşakları İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde bazı şeritler ulaşıma kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya- Antalya yolundaki Demirkapı Tünelleri'nin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde otokorkuluk montaj çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ile 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 35-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki refüj, bordür ve hendek betonu çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 13-20. kilometrelerinde sağ şeritteki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.