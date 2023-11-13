Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar sebebiyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolundaki trafik, İstanbul- Ankara istikameti servis yoluna aktarılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerinde Hamamçayı Köprüsü'nün giriş derzindeki hasar sebebiyle İstanbul istikametinde banket ve 1. şerit trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım, diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Denizli Çevre Yolu'nun 2. etap 0-14. ve Akseki-Alacabel yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme, Ağrı-Cumaçay yolunun 0-12. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-4. kilometreleri Kırkgeçit 15. viyadüğünde derz çalışması yapılıyor. Bu nedenle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde Kemaliye-Dutluca tünel bağlantı yolları ve Kemaliye Kozlupınar viyadüğü arası tünel ikinci işleri çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.