Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde çalışmalar sebebiyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışması yapılacak. Bu nedenle otoyolun güney taşıma yolunda sürücüler İstanbul- Ankara istikametinde servis yoluna yönlendirilecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerinde Kırkgeçit 15. viyadüğündeki derz çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım, Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrımı kolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Tavşanlı-Harmancık istikameti 170-176. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Harmancık-Tavşanlı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.