Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Ankara-Niğde Otoyolu, Tarsus-Pozantı Otoyolu, TEM Otoyolu, Niğde-Pozantı Otoyolu, Ordu-Giresun yolunun belirli kesimlerinde trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 18-22. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

Tarsus- Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Tem Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı mevkisinde Ankara istikameti 6-7. kilometrelerinde Çakıt-7 viyadüğünde derz çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolu şeklinde Toroslar Tesisi içinden sağlanıyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı- Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresinde adli tıp mevkisinde bulunan araç alt geçidinde yapılacak drenaj sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 72-75. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları devam ettiğinden İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşıma Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut kavşağı) genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor.