Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarım çalışmaları yapılmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları güney taşıma yolunda (İstanbul istikameti) üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. Şerit kapatma şeklinde yürütülecek çalışmalar her gün 19.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 0-6. kilometrelerinde (İncek Kavşağı istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülecek. Çalışmalar kapsamında Eskişehir Kavşağı'nın İncek istikameti katılım kolu da trafiğe kapatılacak. Sürücüler Eskişehir Kavşağı'nın diğer kollarından İncek istikametine yönlendirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 3-4. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir-İstanbul yönlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Didim ayrımı-Milas yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Milas yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kandıra-Kocaeli yolunun Pirceler-Çubuklu köylerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Sakarya- Düzce il sınırı Düzce-Bolu il sınırı yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresinde (Şuhut Kavşağı) köprü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, köprü yerine kavşak üzerinden Konya yönüne yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.