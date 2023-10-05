Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, Tarsus-Pozantı Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Denizli-Çardak yolunda çalışmalar devam ediyor. Sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Tarsus- Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu bölgede sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Tirebolu-Espiye yönündeki tüpünde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam edecek.

Sivas-Zara yolunun 13-19. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.