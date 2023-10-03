Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde üstyapı onarımı, genleşme derzi yenileme ve köprü onarım çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle trafik akışı kontrollü ve tek yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı- Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometrelerindeki Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Kandıra-Kocaeli yolunun Pirceler ile Çubuklu köyleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26, Tercan-Aşkale yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Erbaa-Niksar yolunun 4-5. kilometrelerinde kavşak imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.