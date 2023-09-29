Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Anadolu Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri, Adapazarı-Mekece yolunun üstyapı yenileme çalışmaları ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 6-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 26-40. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 33. kilometresindeki Kemalpaşa Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.