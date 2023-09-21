Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi (SGS) kurulum çalışmaları nedeniyle Kurtköy gişelerinden otoyola girişe izin verilmeyecek. Bu kesimde sürücüler Orhanlı gişelerine yönlendirilecek. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-95. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 156-161. kilometreleri kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 36-39. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 52-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-8. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Yalova-Kocaeli il sınırı-Yalova-Bursa yolunun Kocaeli-Bursa istikameti 25. kilometresindeki farklı seviyeli kavşakta köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım farklı seviyeli kavşağın şehir geçişi bağlantı yolundan gerçekleştiriliyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 36-37. kilometreleri Örenşehir Kavşağı'nda yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Hopa yolunun 47-64. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünellerinde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.