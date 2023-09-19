Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede- Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede- Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Tem Otoyolu'nun Hadımköy- Esenyurt kavşakları muhtelif kilometrelerinde 68 adet üstgeçit köprüsünde 00.00-06.00 saatlerinde reklam ünitesi montaj çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep batı-Gaziantep kuzey kavşakları kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çorum çevre yolunun 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 31-32. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.
Konya- Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresinde Karahisar Üstgeçit Köprüsünün (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Uşak-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan sağlanıyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı mevkisinde Ankara istikameti 6-7. kilometrelerinde Çakıt-7 viyadüğünde derz çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolu Toroslar tesisi içinden gerçekleşiyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.