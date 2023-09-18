Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, TAG Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometreleri arasında ( Aydın Gişeler-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir- Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılarak otoyola katılım 30 Eylül'e kadar Aydın Güney Kavşağından sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolunun 162-163. kilometrelerinde Ağaçören-Ortaköy Kavşağı Niğde istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi Kavşağı-Bahçe Kavşağı kesimi 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erzurum Kuzey Çevre Yolunun 7-14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 29-32. kilometreleri arasında Keçidere Köprüsü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şev temizlik çalışması sebebiyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.