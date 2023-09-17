Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, TEM Otoyolu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Aydıncık-Silifke yolunda çalışmalar devam etmektedir. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Karşıyaka istikameti 1-2. kilometrelerinde Osmangazi Viyadüğü üzerinde genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla 18 Eylül'e kadar sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden kontrollü devam edecek.

Ankara-Niğde Otoyolu, Ağaçören-Ortaköy kavşağı Niğde istikameti 162-163. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Tem Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonunda Serbest Geçiş Sistemi (SGS) kurulması çalışmaları nedeniyle Kurtköy gişelerinden otoyola giriş kapatılarak, trafik Orhanlı gişelerine yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkış ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşaklarında Özerli Viyadüğünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 23-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Şanlıurfa istikametinde şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 36-39'uncu kilometrelerinde PMT ve asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40, kilometresinde bulunan Karahisar Üstgeçit Köprüsünün (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14'üncü kilometrelerinde, Çivril-Dinar yolunun 2-8'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.