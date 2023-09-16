Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarımı, derz çalışması ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı mevkisi Ankara istikameti 6-7. kilometrelerindeki Çakıt-7 Viyadüğünde derz çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolu Toroslar Tesisi içinden sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları kesimi 45-48. kilometrelerinde Edirne İstikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Karşıyaka istikameti 1-2. kilometrelerinde Osmangazi Viyadüğü üzerinde genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla 18 Eylül'e kadar sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden kontrollü devam edecek.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 8-10. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bilecik-Sakarya yolunun 13-16. kilometrelerindeki Sakarya-1 Köprüsü derzlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 31-32. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 13-19. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.