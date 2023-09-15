Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok yolun bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşıma izin verildiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 156-161. kilometrelerinde kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 24-27, 33-36. ve 44-64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gerede- Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleşiyor.

TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı mevkisinde yolun 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 64. kilometresinde bulunan Seyitler-2 Tünelinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 41-45. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Bozüyük- İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresinde heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.