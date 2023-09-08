Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Ankara Çevre Otoyolu, TAG Otoyolu, TEM Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek ile Eskişehir kavşakları arasında yer alan 0-6. kilometrelerinde yürütülecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafik, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılırken, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tem Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları kesimi 45-48. kilometrelerinde Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeride yönlendiriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerinde bulunan Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 27-32. kilometreleri, eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Burada trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolunda Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tünellerinde elektromanyetik çalışmalar sebebiyle tüp aktarımı yapıldı. Bu noktada ulaşıma kuzey tüplerinden izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak akış tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 6-30. kilometrelerinde çift kat sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Polatlı-Yunak yolunun 43-56. kilometrelerinde temel takviyeli asfalt sathi kaplama çalışması yapılıyor. Söz konusu noktada ulaşım kontrollü devam ediyor. Sürücülerin burada trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.