Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde üstyapı onarımı, yenileme ve genişletme çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.