Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde üstyapı onarımı, yenileme ve genişletme çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TAG Otoyolunun Düziçi Kavşağı- Bahçe Kavşağı kesimi 1-3. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Gerede- Ankara yolunun 23-28. kilometreleri arasındaki üstyapı (BSK) yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşıma Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) izin veriliyor.
Denizli- Antalya yolunun (Antalya gidiş tüpü) 0-14. kilometreleri arasında Denizli Çevre Yolunda bulunan Honaz Tüneli'nde elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından gerçekleşiyor.
Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılırken, ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Gelibolu-Eceabat yolunun Burhanlı Köyü kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak yapılıyor.
Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresinde bulunan Karahisar Üstgeçit Köprüsünün (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Afyonkarahisar-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sağlanıyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.
Devrek-Zonguldak Ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometreleri arasında bulunan Ecekler Köprüsü'nde bakım onarım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Viranşehir-Kızıltepe yolunun 48-49. kilometreleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sivas-Zara yolunun 13-19. kilometreleri arasında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.