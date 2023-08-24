Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. TEM Otoyolu, TAG Otoyolu, Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle trafik akışında değişiklikler yaşanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları kuzey yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle çalışmalar sırasında kuzey yol platformu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanacak. Çalışmalar, 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları Edirne istikametinde 2 kilometrelik bölümde yapılan üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer şeritten devam ediyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometreleri Biga-Lapseki yönünde fore kazık ve üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı Lapseki-Biga istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 6-30. kilometrelerinde çift kat asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 29-31. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Amasya-Aydınca-Turhal yolunun 52-56. kilometrelerindeki (Aydınca varyantındaki bağlantı yolu) çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 52-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.