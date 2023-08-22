Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
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Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 30. kilometresindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Söğüt-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım Söğüt-Korkuteli güzergahındaki sol yoldan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Bilecik-Sakarya yolunun 38-41. kilometrelerindeki Osmangazi Tüneli'nin Bilecik-Sakarya yönünde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Tokat-Niksar yolunun 33-35, Yozgat-Alaca yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları sebebiyle Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma sağ şeritten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.