Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde değişiklikler ve kapatmalar yapıldığı belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları kesimi İstanbul istikameti ayrım kolunda aydınlatma direkleri değiştiriliyor. Bu nedenle söz konusu ayrım kolu trafiğe kapatılırken, buradan çıkmak isteyen sürücüler Düzce ve Hendek kavşaklarına yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 1-5. kilometrelerinde deprem hasarları onarılıyor. Bu sebeple şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 29-31. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 39-41. kilometrelerindeki üst yapı çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişinde bulunan üstgeçitte yürütülen derz çalışmaları dolayısıyla Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım toplayıcı yoldan sürdürülüyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Amasya-Aydınca-Turhal yolunun 52-56. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki yönü, bu kesimde yürütülen fore kazık çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken, trafik akışı diğer istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.