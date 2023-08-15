Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. TAG Otoyolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Denizli-Antalya yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle bazı kesimlerde trafiğe kapatmalar ve yönlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Nurdağı Kavşağı 4-6. kilometrelerinde viyadük çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları İstanbul istikameti ayrım kolunda aydınlatma direkleri değiştiriliyor. Bu nedenle kavşaktan çıkmak isteyen sürücüler Düzce ve Hendek kavşaklarını kullanabiliyor.

Denizli-Antalya yolunun 0-14. kilometrelerinde Honaz Tüneli'ndeki elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerinin yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Denizli şehir merkezi güzergahından devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Çamlıbel-Sivas yolunun 37-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpte bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti ile Elazığ-Şanlıurfa kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şev temizlik çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.