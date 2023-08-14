Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka- Düzce kavşağı kesimi Gölyaka kavşakları (K-19) İstanbul istikameti ayrım kolunda aydınlatma direkleri değişimi çalışması yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesim trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce ve Hendek kavşaklarına yönlendirilecek.

Tem Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğinden otoyolun sol ve orta şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Konya kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Polatlı-Avdamlı-Yunak yolunun 53-74. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme, Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-26. kilometrelerinde de yapım çalışması nedeniyle anılan kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23. kilometrelerinde yapım, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 60-65. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Sivas yolunun 13. kilometresinde Hasan Çelebi Viyadüğü derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 1-5. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 14 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 18 Ağustos saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.