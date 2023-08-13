Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Güncel Haberler
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Yol durumu bültenine göre, Ümraniye-Şile yolunda köprü yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritler trafiğe kapatılmıştır. Mengen-Yeniçağa yolunda ise heyelan dolayısıyla bir istikamet trafiğe kapatılmıştır. TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları yapılmaktadır. Çorum Çevre yolu ve Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunda ise yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Antalya-Alanya ve Göle-Ardahan devlet yollarında ise onarım çalışmaları yapılmaktadır. Trabzon-Gümüşhane, Nevşehir-Aksaray ve Muğla-Denizli yollarında ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ümraniye-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki platformunda sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleşiyor.
TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Çorum Çevre yolunun yeni İskilip farklı seviyeli kavşağı 0-2. kilometrelerinde ve Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Antalya -Alanya devlet yolunun 78-131. kilometrelerinde BSK onarım, Göle-Ardahan devlet yolunun 40-41. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde, Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde ve Muğla- Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.