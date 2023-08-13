Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Yol durumu bültenine göre, Ümraniye-Şile yolunda köprü yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritler trafiğe kapatılmıştır. Mengen-Yeniçağa yolunda ise heyelan dolayısıyla bir istikamet trafiğe kapatılmıştır. TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları yapılmaktadır. Çorum Çevre yolu ve Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunda ise yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Antalya-Alanya ve Göle-Ardahan devlet yollarında ise onarım çalışmaları yapılmaktadır. Trabzon-Gümüşhane, Nevşehir-Aksaray ve Muğla-Denizli yollarında ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.