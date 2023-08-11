Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapıldığı bölgelerde trafiğe kapatılan şeritler ve yönlendirmeler bulunmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sol ve orta şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten izin veriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale ( 1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun her iki yönünde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28. kilometresindeki (Özdemir Mahallesi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Uşak-Denizli yolunun 17-19. kilometrelerinde Kırka Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüp bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-56. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti ile Elazığ-Şanlıurfa kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kuskunkıran Geçidi-Van yolu, 0-1. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli'nin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla saat 19.00'a kadar trafiğe kapatılarak sürücüler il yollarına yönlendirilecek.

Artvin-Şavşat yolu, 35-38. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması nedeniyle aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.