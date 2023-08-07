Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, TAG Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Kürtün-Torul yolu, Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişi, Samsun-Ordu yolunun belirli kesimleri, Kangal-Gürün devlet yolu, İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun belirli kesimleri ve Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun belirli kesimlerinde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 3-4. kilometrelerindeki Yamanlar viyadüğünde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Bornova-Karşıyaka istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 19-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kürtün-Torul yolu, 16-47. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Söz konusu kesimde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları dolayısıyla Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Gürün devlet yolunun 5-10, İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-78. kilometrelerinde ise bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.