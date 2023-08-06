Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapıldığı bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları kesimi Edirne istikametinde 2 kilometrelik bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu noktada ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-44. kilometrelerinde (Bozkurt Kavşağı) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale- Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 19-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-56. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları devam ettiğinden Bozüyük- İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Keçiborlu-Dinar yolunun 3-4. kilometrelerinde Dikici Cezaevi kavşak yapım çalışmaları, Kangal-Gürün yolunun 0-5. kilometrelerinde de sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin söz konusu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41-43. kilometrelerinde (Akçaabat-Söğütlü) yol refüjünde ferforje montajı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.