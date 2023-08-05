Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. İzmir Çevre Otoyolu, TAG Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu, İnebolu-Küre-Kastamonu yolunda çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu Bornova-Karşıyaka istikameti 3-4. kilometrelerinde Yamanlar viyadüğü sağ şeritte genleşme derzi onarımı yapılacak. Ulaşım orta ve sol şeritten sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun 190-192. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşaklar kesimi 1-6. kilometrelerinde, üstyapı onarım çalışması nedeniyle Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 33-45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde, patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Samsun-Ordu yolunun 0-6. kilometrelerinde, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürüyor.

Kızıldağ-Altköy yolunun 12-18. kilometrelerinde, asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kızıltepe-Nusaybin yolunun 1-2. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 26-28. kilometrelerinde yapılan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle, tek şeritten kontrollü devam ediyor.