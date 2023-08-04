Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, TAG Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Ankara-Aksaray yolunun bazı kesimlerinde trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanıyor. Diğer yollarda ise asfalt yenileme, yapım çalışmaları ve temizlik çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.
Ankara- Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları sebebiyle Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan sürdürülüyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-56. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Muğla-Kale yolunun 36-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kürtün-Torul yolunun 16-47. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şev temizlik çalışması yapılıyor. Bu nedenle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Zara-Suşehri yolunun 32-52. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.