Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, TAG Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Ankara-Aksaray yolunun bazı kesimlerinde trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanıyor. Diğer yollarda ise asfalt yenileme, yapım çalışmaları ve temizlik çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.