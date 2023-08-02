Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım İstanbul- Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Otoyolun İzmir yönünde de banket kapatma uygulaması yapılıyor.

Ankara- Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları nedeniyle Aksaray-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler toplayıcı yola yönlendiriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-78. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 0-13. kilometrelerindeki 3 tünel ve güzergahlarında başlatılan elektrik-elektronik ve drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Zara-İmranlı-Erzincan yolunun 4-22. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.