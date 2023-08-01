Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerinde ( Aydın Gişeleri-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir- Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten çift yönlü izin veriliyor. Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılarak, otoyola katılım Aydın Güney Kavşağı'ndan yapılabiliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara- Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları dolayısıyla Aksaray-Ankara istikametinde ulaşım toplayıcı yoldan sağlanıyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerindeki Sarıyar-1, Sarıyar-2, T6, T7 ve T8 tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41-43. kilometrelerinde (Akçaabat-Söğütlü kesimi) refüjdeki ferforje montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kızıltepe-Nusaybin yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kangal-Gürün yolunun 15-20. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.