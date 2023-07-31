Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarımı, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 23. kesimi 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları Ankara-İstanbul istikametindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım İstanbul- Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Tem Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı'ndaki otoyoldan çıkış kollarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde her iki yönde otoyoldan gişeler istikametine çıkışlar trafiğe kapatılacak.
Çerkezköy-Saray yolu, 20-21. kilometrelerindeki kol-2, kol-3 ve dönel kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Şehir merkezine girişler alternatif güzergahlardan yapılacak.
Göksun-Kahramanmaraş yolunun 0-13. kilometrelerindeki Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde depremde oluşan asfalt yüzeyindeki kabarmaların tıraşlanması çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ordu yolunun 1-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Kızıldağ-Altköy yolunun 22-32. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 5-20. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.