Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarımı, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.