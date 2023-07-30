Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapıldığı bölgelerde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolunun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapıldığından ulaşım İstanbul- Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (O-52) Şanlıurfa yönü 23. kesim 15-19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından, ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Pozantı kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 1-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 62-67. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük- İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir Devlet Yolu 24-25. kilometrelerinde Kemaliye-Dutluca Tünel bağlantı yolları ve Kemaliye Kozlupınar viyadüğü arası tünel ikinci işleri çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 25. kilometresindeki Liman Tüneli mevkisinde yapılmakta olan heyelan önleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) izin veriliyor.

Kilimli-Filyos-Saltukova yolu 31-34. kilometresi yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım hafif taşıtlar için Saltukova imar yolları üzerinden, ağır taşıtlar için yol dolgusu üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerinde Sarıyar 1, Sarıyar 2, T6, T7 ve T8 tüplerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.