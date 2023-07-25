Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun belirli kesimlerinde trafiğe kapatılan şeritler bulunmaktadır. Ayrıca Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme çalışmaları ve Denizli-Antalya yolundaki Honaz Tüneli'nin yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan bölgeler bulunmaktadır. Sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gölyaka kavşakları 15-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı çıkış kollarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde gişeler istikametinde otoyoldan çıkış kolları trafiğe kapatılacak.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerindeki ( Aydın Gişeleri-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir- Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten çift yönlü sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılarak, otoyola girişler Aydın Güney Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara- Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 62-67. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük- İnegöl istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Antalya yolunun 0-14. kilometreleri, Denizli çevre yolundaki Honaz Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerini yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler Denizli şehir merkezi güzergahına yönlendiriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Aşkale-Tercan yolunun 7-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tüneli'nde yürütülen elektrik ve elektronik sistemler bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kangal-Gürün yolunun 35-40. kilometrelerindeki kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.